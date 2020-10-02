Директор по футболу Шахтера Дарио Срна уверен, что в этом году будет одно из самых сложных противостояний в группе для дончан.

"Это одна из самых тяжелых групп, которую Шахтер когда-либо получал в Лиге чемпионов. Но мы понимали, что в таком турнире легких соперников не бывает. Все находятся в одинаковых условиях, нужно выходить и играть, биться за свои очки.

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Реал, Интер, Шахтер, Боруссия М – это команды, которые имеют опыт выступления в Лиге чемпионов. Мы уже играли и с Реалом, и с Интером. С Менхенгладбахом еще нет. Повторюсь, это одна из самых сложных групп, которые Шахтер получал. Будет очень тяжело, но мы будем биться за свои очки и проход дальше.

Боруссия М? Это хорошая команда, которая уже на протяжении нескольких лет демонстрирует качественный футбол. Будет интересно, важно сделать анализ и двигаться дальше. Я могу пообещать всем, что никто не сможет легко отобрать очки у Шахтера", – сказал Дариіо Срна в коментарии Shakhtar News.

Напомним, Шахтер попал в сложнейший квартет Лиги чемпионов – в группе В "горняки" сыграют с Реалом, Интером и Боруссией М.

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