Директор з футболу Шахтаря Даріо Срна впевнений, що цьогоріч буде одне з найскладніших протистоянь у групі для донеччан.

"Це одна з найважчих груп, яку Шахтар коли-небудь отримував у Лізі чемпіонів. Проте ми розуміли, що в такому турнірі легких суперників не буває. Усі перебувають в однакових умовах, слід виходити й грати, битися за свої очки.

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Реал, Інтер, Шахтар, Борусія М – це команди, які мають досвід виступів у Лізі чемпіонів. Ми вже грали і з Реалом, і з Інтером. З Менхенгладбахом ще ні. Повторюся, це одна з найскладніших груп, що Шахтар отримував. Буде дуже важко, однак ми битимемось за свої очки та прохід далі.

Борусія М? Це гарна команда, яка вже протягом кількох років демонструє якісний футбол. Буде цікаво, важливо зробити аналіз і рухатись далі. Я можу пообіцяти всім, що ніхто не зможе легко забрати очки в Шахтаря", – сказав Даріо Срна у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, Шахтар потрапив у надскладний квартет Ліги чемпіонів – у групі В "гірники" зіграють з Реалом, Інтером та Борусією М.

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