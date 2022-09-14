Ливерпуль дожал Аякс во 2 туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Салах быстро открыл счет. "Божьи сыновья" еще до перерыва сумели забить в ответ – Кудус расстрелял Алиссона точным ударом под перекладину.

Ливерпуль выиграл победу над Аяксом в ЛЧ, форварды Брюгге чудо-разгромом Порту закрывают Яремчуку путь в основу