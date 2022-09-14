Ливерпуль – Аякс – 2:1 – видео голов и обзор матча
08:30 - Читати українською
Ливерпуль дожал Аякс во 2 туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
завершено
17’ Мохамед Салах
89’ Жоэль Матип
Мохаммед Кудус 27’
17’ Мохамед Салах
27’ Мохаммед Кудус
89’ Жоэль Матип
Салах быстро открыл счет. "Божьи сыновья" еще до перерыва сумели забить в ответ – Кудус расстрелял Алиссона точным ударом под перекладину.
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Однако победу праздновали мерсисайдцы благодаря голу Матипа после углового на последних минутах. Ливерпуль набрал первые три зачетных балла в группе А Лиги чемпионов, у Аякса столько же.
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