"Меня бесит неуважение некоторых игроков ПСЖ к партнерам": чемпион мира в очередной раз указал на проблему Месси
Бывший полузащитник сборной Франции, чемпион мира-1998 и победитель Евро-2000 Эммануэль Пети выдал гневную тираду после поражения ПСЖ от Ман Сити (1:2) в Лиге чемпионов.
"Меня действительно начинает раздражать поведение некоторых игроков. Особенно это касается нападения, когда нужно возвращать мяч после потерь. Это вечная дилемма. Еще летом говорили, что с приходом Лионеля Месси у Маурисио Почеттино возникнут дополнительные проблемы поиска баланса. Вчера мы видели это снова.
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Но больше всего меня бесит неуважение некоторых игроков ПСЖ к партнерам. Когда мы указываем на их недостатки и обязанности, некоторые игроки воспринимают это плохо. Это становится невыносимо, и мы еще раз это видели.
Мне немного надоело и то, что Почеттино постоянно защищает своих игроков. Есть те, кто забыл, что в футболе победить может только команда. Об этом уже хочется орать. Я увидел возмутительное поведение. Учитывая все это, для победы в Лиге чемпионов ПСЖ нужно только чудо", – заявил Пети в эфире RMС Sport.
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