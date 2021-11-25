"Меня действительно начинает раздражать поведение некоторых игроков. Особенно это касается нападения, когда нужно возвращать мяч после потерь. Это вечная дилемма. Еще летом говорили, что с приходом Лионеля Месси у Маурисио Почеттино возникнут дополнительные проблемы поиска баланса. Вчера мы видели это снова.

Гол и ассист джокера Гвардиолы в видеообзоре матча Манчестер Сити – ПСЖ – 2:1

Но больше всего меня бесит неуважение некоторых игроков ПСЖ к партнерам. Когда мы указываем на их недостатки и обязанности, некоторые игроки воспринимают это плохо. Это становится невыносимо, и мы еще раз это видели.

Мне немного надоело и то, что Почеттино постоянно защищает своих игроков. Есть те, кто забыл, что в футболе победить может только команда. Об этом уже хочется орать. Я увидел возмутительное поведение. Учитывая все это, для победы в Лиге чемпионов ПСЖ нужно только чудо", – заявил Пети в эфире RMС Sport.

Манчестер Сити победил ПСЖ и вышел в плей-офф – провал Зинченко в центре, сильный матч Канселу и мизерное влияние Месси