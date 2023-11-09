Уже на 4-й минуте Лукас Васкес привез пенальти в ворота Реала, прихватив за руку игрока Браги. Держать удар пришлось украинскому киперу Андрею Лунину, который в последний момент заменил Кепу Аррисабалагу (испанец почувствовал дискомфорт на разминке). Наш земляк с честью вышел из непростой ситуации, потянув удар в угол от Джало.

Лунин помог Реалу досрочно пробиться в плей-офф Лиги чемпионов – украинец взял пенальти от Браги

В середине тайма Диас на скорости ворвался во вратарскую соперника и результативно замкнул пас от Родриго. После перерыва Лунин легко забрал удар издали в левый угол. Впоследствии свой очередной мяч положил Винисиус Жуниор, расстреляв ворота португальцев из района одиннадцатиметровой отметки. Через 3 минуты он ассистировал Родриго, который перебросил сферу через кипера Браги. Уже в добавленное время Лунин снова спас Реал от верного гола, продемонстрировав невероятную реакцию после удара в упор. Великолепный перформанс от украинца!