Вже на 4-й хвилині Лукас Васкес привіз пенальті у ворота Реала, прихопивши за руку гравця Браги. Тримати удар довелось українському кіперу Андрію Луніну, який в останній момент замінив Кепу Аррісабалагу (іспанець відчув дискомфорт на розминці). Наш земляк з честю вийшов з непростої ситуації, потягнувши удар у кут від Джало.

Лунін допоміг Реалу достроково пробитись у плей-офф Ліги чемпіонів – українець взяв пенальті від Браги

В середині тайму Діас на швидкості увірвався у воротарський суперника і результативно замкнув пас від Родріго. По перерві Лунін легко забрав удар з далеку у лівий кут. Згодом свій черговий м'яч поклав Вінісіус Жуніор, розстрілявши ворота португальців з району одинадцятиметрової позначки. За 3 хвилини він асистував Родріго, який перекинув сферу через кіпера Браги. Вже у доданий час Лунін знову врятував Реал від вірного гола, продемонструвавши неймовірну реакцію після удару впритул. Чудовий перформанс від українця!