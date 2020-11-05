"Нещерету я бы посоветовал купить сейф и в нем жить. Чтобы не заболеть коронавирусом. Я считаю, что он будет стоять в воротах и причем долго. К первой ошибки. Раньше так было. Думаю, так поступит Луческу.

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У нас в еврокубках себя проявляют только вратари. В игре против Барселоны сразу два Льва Яшина появилось - Нещерет и тер Штеген, который тянул каталонцев", – цитирует Леоненко сайт каналов "Футбол".

Напомним, матч против Барселоны стал для 18-летнего Нещерета дебютным в Лиге чемпионов, и юный голкипер Динамо прекрасно проявил себя, несмотря на поражение (1:2).

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