"Нещерету я б порадив купити сейф і в ньому жити. Щоб не захворіти на коронавірус. Я вважаю, що він буде стояти у воротах і причому довго. До першої помилки. Раніше так було. Думаю, так вчинить Луческу.

Нещерет потрапив до символічної збірної туру Ліги чемпіонів за версією Whoscored

У нас в єврокубках себе проявляють тільки воротарі. У грі проти Барселони відразу два Лева Яшина з'явилося – Нещерет і тер Штеген, який тягнув каталонців" – цитує Леоненка сайт каналів "Футбол".

Нагадаємо, матч проти Барселони став для 18-річного Нещерета дебютним в Лізі чемпіонів, і юний голкіпер Динамо чудово проявив себе попри поразку (1:2).

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