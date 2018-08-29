Несенюк: Будем надеяться, что Динамо будет приближаться к футболу в европейском его понимании

Директор департамента Динамо по работе со СМИ Николай Несенюк прокомментировал ничью киевлян против Аякса в Лиге чемпионов.

"После первых 15-ти минут на поле были команды будто из разных видов спорта. Гости играли по правилам футбола, согласно которым мяч разыгрывается быстро, партнеры открываются под точные передачи, атаки завершаются ударами по воротам. Киевская же команда не делала передачи до тех пор, пока всех партнеров надежно не прикроют, отдавала мяч в основном назад, и била по воротам только с нескольких метров.

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Что делать дальше? Ответ прост – учиться играть в футбол. И не в том, во что играют в нашем благословенном чемпионате, а в то, во что играет Аякс. Способны ли на это киевские тренеры и футболисты?

Могло ли Динамо победить? Теоретически – да. Если бы влетело в первые минуты, и потом соперник бы растерялся. Но получилось наоборот. Гости были быстрее, техничнее, тактически грамотнее на всех участках поля. Было видно, как они читают действия хозяев на 2 шага вперед, без проблем, перехватывая практически все передачи.

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Будем оптимистами. Будем надеяться на то, что игра, в которую играет Динамо, будет пусть и медленно, но приближаться к футболу в европейском его понимании", – цитирует Несенюка Газета.Юа.