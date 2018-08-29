"Решение по Супряге принимал не Хацкевич", или "Как гарантировать себе 42 млн евро": реакция соцсетей на Динамо – Аякс

Динамо без шансов вылетело из Лиги чемпионов в матче с Аяксом. Эксперты и простые болельщики не жалели эмоций и критики команде.

Динамо потерпело фиаско в дуэли с Аяксом – за всю историю киевский клуб ни разу не победил амстердамцев. В ответном матче гости сыграли значительно острее команды Хацкевича. Динамовцы создали не более 2-х моментов, тогда как аяксиды, которых удовлетворяла и ничья, нанесли под 30 ударов. Не столь результат, сколько качество показанной киевлянами игры вызвало разочарование. По статистике ожидаемых голов команды наиграли на разгромное поражение Динамо 0:4. Невероятный фарт и героические сейвы Дениса Бойко позволили отвоевать ничью.

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"Без шансов", – коротко и метко прокомментировал игру ведущий "Профутбол" Игорь Цыганик.

Без шансів... — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) 28 серпня 2018 р.

В комментариях ужасаются: "Динамо позволило сопернику 17 раз пробить из пределов своей штрафной"

Статистика просто жесть. 17 ударів зі штрафної! 3 штанги. pic.twitter.com/FSh0aFmqv5 — oleksandr martyniuk (@Latinosrv) 28 серпня 2018 р.

Евгений Левченко, поигравший за сборную Украины и против Аякса в Нидерландах, выступил со своим строгим вердиктом: "Я не знаю, за что похвалить Динамо? Бойко в этой игре вытащил ничью. Тактически, физически, ментально – провальные две игры. Еще пахать и пахать "

По всем параметрам Аякс переиграл Динамо. Я не знаю, за что похвалить Динамо? Бойко в этой игре вытащил ничью. Тактически, физически, ментально провальные две игры. Ещё пахать и пахать. Аякс с победой. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 28 серпня 2018 р.

"Победив Динамо, Аякс гарантировал себе 42 млн евро. По-моему, не друно".

Победив Динамо, Аякс гарантировал себе 42млн евро. По моему не дурно. — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 29 серпня 2018 р.

Бывший босс Говерлы Александр Шуфрич отметил "силача Бойко" и трибуны НСК Олимпийский, которые "не заслужили стать свидетелями европейского унижения", обеспечив сумасшедший фарт киевской команде.

Бойко силач. Уберёг Олимпийский от разгрома родной команды. Стадион и трибуны, обеспечив своей энергетикой сумасшедший фарт хозяев, не заслужили быть свидетелями европейского унижения. — Shufrych Aleksandr (@Shufa__10) 29 серпня 2018 р.

Немного лирики от Артура Валерка

Футбольний бог суворо звів брови й указав перстом: "Вам туди, в Лігу Європи!"... pic.twitter.com/cvdKZChBjy — Artur Valerko (@ArchieValerko) 28 серпня 2018 р.

И еще грустный приговор от того же автора: "От таких ничьих иногда более горькое впечатление, чем от других поражений. Мне трудно вспомнить еще какой-то матч ДК, в котором бы за 80 минут по его воротам пробивали 26 раз. Бойко просто оставили на растерзание. Матч выносит приговор динамовским разрушителям. На фоне обычного европейского футбола они отстают и в подвижности, и в мышлении".

"Класс нынешних игроков Динамо не позволяет выигрывать большие матчи. Команде нужно усиление на все позиции. Но его не будет. Уровень нынешнего Динамо, к сожалению, это плей-офф Лиги Европы. Это элементарно кадровый вопрос. Давайте будем принимать реальность объективно. В команде нет стержневых игроков, нет лидера.

Есть талантливые ребята, есть традиционные дровосеки, но нет персоны, вокруг которой можно строить команду серьезного уровня; На моей памяти так безнадежно Динамо в последний раз проиграло квалификацию Лиги чемпионов в 96-м венскому Рапиду. Только дикое везение позволило избежать общих 2:6, как это было тогда. Давайте не забывать, что нынешний Аякс по современным меркам это средняя европейская команда. Не более того.

И все же за одну мелочь зацеплюсь. Мое личное мнение – выход в старте Супряги и его пребывания на поле все 90+2 минуты это не тренерское решение. Могу ошибаться, но впечатление осталось именно таким", – пишет Кирилл Крыжановский. Кстати, похожую мысль о Супряге высказал в "Татотаке" другой журналист Сергей Болотников.

Были и такие, кто похвалил Динамо. Главный тренер Аякса Эрик Тен Хаг может себе позволить.

Динамо – Аякс: вирішальний фактор "нового Хаві", ганебні антирекорди киян та цифри, які пояснюють провал Хацкевича

Тренер "Аякса": "Динамо" виявилося сильнішим, ніж ми очікували pic.twitter.com/NnTFBn7LNx — Брутальний Футбол (@brutfoot) 29 серпня 2018 р.

"Матчи с Аяксом снова наглядно показали, что с этим подбором исполнителей – особенно в центральной зоне полузащиты, – Динамо будет вынуждено и в дальнейшем действовать строго от обороны. Хацкевич попытался немного открыться, поиграть с хорошей командой первым номером, на встречных курсах, и все проблемы Динамо тут же раскрылись.

Это не значит, что киевляне не в состоянии бороться за титулы. Определенный ресурс у них есть, но тренерам придется использовать его рационально, трезво оценивая свои реальные возможности. Увы, но Лига чемпионов пока не для Динамо, как и зрелищность пока – далеко не первоочередная цель команды Хацкевича. Результат, результат и еще раз результат!

В этом плане единственный плюс для Динамо по итогам двух матчей с Аяксом – то, что команда до последнего не сдавалась. Искала какие-то решения и выходы. Для победы над Аяксом этого мало. Но без этих качеств не было бы вообще ничего. Даже надежды", – пишет журналист УЕФА Игорь Линник.

Журналист Александр Гапоненко не поддерживает зрадофилов" и считает, что у Динамо сейчас на самом деле хорошая команда.





Аналитик Михаил Смоловой обращает внимание на антирекорд сезона Динамо: лишь 13% атак завершались ударами, тогда как у соперника целых 35%! Абсолютный минимум киевлян в атаке и максимум дозволенного сопернику в защите – провальная статистика по всем фронтам.

Был и маленький позитив. Динамовцы заставили Аякс установить рекорд сезона по потерям – их 115. "В Амстердаме было 104. Однако, если в первом матче ни одна из потерь не привела к удару по воротам Онаны, то во втором – уже 3 таких. И все они в первые 15 минут ... "Золотой период команды Хацкевича, на который была сделана ставка, но она не сыграла и дальше было только хуже.

Запасные Аякса Давид Нерес и компания имели много поводов для смеха.

А закончим фанатским позитивом.

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