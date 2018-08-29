Несенюк: Будемо сподіватись, що Динамо наближатиметься до футболу в європейському його розумінні

Директор департаменту Динамо з роботи зі ЗМІ Микола Несенюк прокоментував нічию киян проти Аякса у Лізі чемпіонів.

"Після перших 15-ти хвилин на полі були команди ніби з різних видів спорту. Гості грали за правилами футболу, згідно з якими м'яч розігрується швидко, партнери відкриваються під точні передачі, атаки завершуються ударами по воротах. Київська ж команда не робила передачі до тих пір, поки всіх партнерів надійно не прикриють, віддавала м'яч здебільшого назад, і била по воротах лише з кількох метрів.

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Що робити далі? Відповідь проста – вчитися грати в футбол. І не в те, у що грають в нашому благословенному чемпіонаті, а в те, у що грає Аякс. Чи здатні на це київські тренери і футболісти?

Чи могло Динамо перемогти? Теоретично – так. Якщо б влетіло в перші хвилини, і потім суперник би розгубився. Але вийшло навпаки. Гості були швидше, більш технічні, тактично грамотніше на всіх ділянках поля. Було видно, як вони читають дії господарів на 2 кроки наперед, без проблем, перехоплюючи практично всі передачі.

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Будьмо оптимістами. Будемо сподіватися на те, що гра, в яку грає Динамо, буде нехай і повільно, але наближатися до футболу в європейському його розумінні", – цитує Несенюка Газета.Юа.