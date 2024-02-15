Уже на 2-й минуте Киммих бил из выгодной позиции после передачи Кейна – мимо ворот. В середине тайма Романьоли головой замыкал навес с углового, однако получилось слишком слабо. Вскоре Луис Альберто целил под перекладину ворот Баварии, но Нойер контролировал.

Бавария безвольно проиграла Лацио в 1/8 финала Лиги чемпионов – ни одного удара в створ, ужасные фейлы Упамекано

Сумасшедший шанс упустили мюнхенцы, когда на 32-й минуте получили право на штрафной: пытаясь максимально запутать защиту соперника, сразу три человека разыграли стандарт, но удар Сане оказался неточным. В конце тайма команды обменялись моментами, но оба раза мяч летел над перекладиной.

После перерыва Исаксен вышел один на один с Нойером, но переиграть немца не сумел. На 67-й минуте произошел ключевой момент матча: Иммобиле обошел едва ли не всю оборону Баварии, но его удар был заблокирован, мяч отлетел к Исаксену, которого срезал Упамекано. Француз получил красную карточку, а Лацио право на пенальти, который четко реализовал Чиро. Уже в добавленное время Педро мог добить соперника, но Нойер среагировал на слабый удар.