Вже на 2-й хвилині Кімміх бив з вигідної позиції після передачі Кейна – повз ворота. В середині тайму Романьйолі головою замикав навіс з кутового, однак вийшло надто кволо. За трохи Луїс Альберто цілив під поперечину воріт Баварії, але Нойєр контролював.

Баварія безвольно програла Лаціо в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – жодного удару в площину, жахливі фейли Упамекано

Божевільний шанс втратили мюнхенці, коли на 32-й хвилині отримали право на штрафний: намагаючись максимально заплутати захист суперника, одразу троє людей розіграли стандарт, та удар Сане виявився неточним. Наприкінці тайму команди обмінялись моментами, але обидва рази м'яч летів над поперечиною.

По перерві Ісаксен вийшов сам на сам з Нойєром, але переграти німця не зумів. На 67-й хвилині стався ключовий момент матчу: Іммобіле обійшов мало не всю оборону Баварії, але його удар було заблоковано, м'яч відлетів до Ісаксена, якого зрізав Упамекано. Француз отримав червону картку, а Лаціо право на пенальті, який чітко реалізував Чіро. Вже у доданий час Педро міг добити суперника, але Нойєр зреагував на слабкий удар.