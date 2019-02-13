toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АЯКС - РЕАЛ МАДРИД ТОТТЕНХЭМ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ОЛИМПИАКОС - ДИНАМО КИЕВ

Танцы на одной ноге: как Неймар эмоционально праздновал голы ПСЖ в ворота Манчестер Юнайтед – видео дня

21:57 59 Читати українською
Танцы на одной ноге: как Неймар эмоционально праздновал голы ПСЖ в ворота Манчестер Юнайтед – видео дня
Неймар / Фото из соцсетей

Нападающий ПСЖ Неймар забыл о своей травме во время празднования голов парижан в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед (2:0).

ПСЖ уверенно обыграл Манчестер Юнайтед в первом матче плей-офф ЛЧ, несмотря на отсутствие Неймара.

Ди Мария потроллил болельщиков Манчестер Юнайтед, которые бросили на поле бутылку с пивом

Бразилец восстанавливается после тяжелой травмы и вынужден был следить за поединком по телевидению. Однако это не помешало ему горячо поболеть за свою команду.

27-летний форвард подпрыгивал после каждого из двух голов парижского клуба так, будто это он их и забивал.

Напомним, 2-й матч в рамках плей-офф Лиги чемпионов между этими командами состоится в Париже 6 марта. Начало в 22:00.

Манчестер Юнайтед – ПСЖ: Ди Мария парирует хамство одной левой, Мбаппе и Ко ставят на колени – ЛЧ без Неймара интереснее

Лига чемпионов1/8 финалаОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - ПСЖ: Вторник 12 февраля 2019

Манчестер Юнайтед
Матч окончен
0 : 2
ПСЖ
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Манчестер Юнайтед - ПСЖ Лига чемпионов Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
59
мин
Олимпиакос
19:55
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук