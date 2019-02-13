Танцы на одной ноге: как Неймар эмоционально праздновал голы ПСЖ в ворота Манчестер Юнайтед – видео дня

Нападающий ПСЖ Неймар забыл о своей травме во время празднования голов парижан в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед (2:0).

ПСЖ уверенно обыграл Манчестер Юнайтед в первом матче плей-офф ЛЧ, несмотря на отсутствие Неймара.

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Бразилец восстанавливается после тяжелой травмы и вынужден был следить за поединком по телевидению. Однако это не помешало ему горячо поболеть за свою команду.

27-летний форвард подпрыгивал после каждого из двух голов парижского клуба так, будто это он их и забивал.

Напомним, 2-й матч в рамках плей-офф Лиги чемпионов между этими командами состоится в Париже 6 марта. Начало в 22:00.

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