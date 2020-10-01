"Это будет большой вызов и захватывающий. Нас ждет противостояние тех, кто, на мой взгляд, по-прежнему остается двумя лучшими игроками в мире – Роналду и Месси. Кроме того, Пьянич и Артур сыграют против бывших команд, и это станет еще одной изюминкой.

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Киевское Динамо – очень сплоченная команда с таким опытным тренером, как Луческу, который вошел в историю Шахтера, и если нам придется ехать в Украину зимой, это будет дополнительными трудностями.

Венгры нам неизвестны, они не так часто в Лиге чемпионов, но, зная венгерский футбол, у них наверняка будет много талантов, и мы должны быть осторожными во всех матчах. Это Лига чемпионов, и любая команда может поставить вас в затруднительное положение", – цитирует Недведа официальный сайт Ювентуса.

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