Недвед предрекает Ювентусу трудности в игре с Динамо и ничего не знает о команде Реброва
Вице-президент Ювентуса Павел Недвед прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов. Туринцы сыграют против Динамо, Барселоны и Ференцвароша.
"Это будет большой вызов и захватывающий. Нас ждет противостояние тех, кто, на мой взгляд, по-прежнему остается двумя лучшими игроками в мире – Роналду и Месси. Кроме того, Пьянич и Артур сыграют против бывших команд, и это станет еще одной изюминкой.
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Киевское Динамо – очень сплоченная команда с таким опытным тренером, как Луческу, который вошел в историю Шахтера, и если нам придется ехать в Украину зимой, это будет дополнительными трудностями.
Венгры нам неизвестны, они не так часто в Лиге чемпионов, но, зная венгерский футбол, у них наверняка будет много талантов, и мы должны быть осторожными во всех матчах. Это Лига чемпионов, и любая команда может поставить вас в затруднительное положение", – цитирует Недведа официальный сайт Ювентуса.
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