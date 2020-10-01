Киевляне попали в группу G, а их соперниками станут Ювентус, Барселона и Ференцварош, который возглавляет Сергей Ребров. Как видим, жребий не был слишком благосклонен к украинской команде.

Результаты жеребьевки группового этапа ЛЧ 2020/21

Напомним, Динамо было сеяным в третьей корзине – подопечным Луческу не могли выпасть Зальцбург, РБ Лейпциг, Интер, Олимпиакос, Лацио, Аталанта и Краснодар. Также УЕФА продолжает разводить украинские и российские клубы – соответственно, Локомотив и Зенит тоже не имели шансов сыграть с киевлянами. Как и Шахтер, ведь представители одной страны не могут встретиться на групповом этапе.

Как известно, "бело-синие" вышли в групповой турнир самого престижного клубного турнира Европы впервые с 2016 года. Тогда команду возглавлял Сергей Ребров. А вот в трех последних сезонах Динамо вылетало в квалификации – от Янг Бойз, Аякса и Брюгге.

Первый тур группового этапа ЛЧ запланирован на 20-21 октября.

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