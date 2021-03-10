Наставник Ювентуса Андреа Пирло не ожидал, что Криштиану Роналду и Адриен Рабьо отвернутся от штрафного удара хавбека Порту Сержиу Оливейры.

Звездные португалец и француз стали в стенку, но побоялись подставлять лицо под выстрел соперника, который оказался роковым.

Ювентус – Порту – 3:2 – видео голов и обзор матча

"Мы выбираем игроков, которые формируют стенку. Ранее никогда не случалось, чтобы они отворачивались. Возможно, они решили, что расстояние слишком большое для опасного удара. Это была ошибка, обычно такое не случается. Игроки просто не почувствовали опасную ситуацию и пропустили гол" , – приводит слова Пирло Football Italia.

Напомним, в первом матче Порту победил 2:1, а на выезде поражения 2:3 хватило для прохода в 1/4 финала. "Драконы" с 54 минуты и весь экстратайм играли в меньшинстве после удаления Тареми.

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