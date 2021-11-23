Могут ли киевляне на что-то рассчитывать в матче с Баварией? Могут. Почему нет? Главное, чтобы были дисциплина, выполнение установки и самоотдача. Может ли Динамо сделать то, что сделал Аугсбург в Бундеслиге? Вы не ровняйте Лигу чемпионов и чемпионат. Это разные турниры. Нет такой команды, которая ни разу в чемпионате не проигрывала. Все равно за сезон любой суперклуб один-два матча проигрывает.Так сложилось у них с Аугсбургом. Это футбол. Ман Сити и Барселона проигрывают. Все проигрывают. Мяч круглый, поле квадратное.

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Мюнхенцы имеют большие потери. Семь человек – это не два. Хотя, разумеется, у Баварии есть приличная скамья запасных. Им есть кем заменить любого футболиста. Но качество игры, наверное, будет немного отличаться. Нагельсман сказал, что Бавария постарается исправиться за поражение от Аугсбурга и никому не собирается дарить очки. Лига чемпионов есть Лига чемпионов.

Понятно, что динамовцам будет тяжело. Глупо говорить, что будет легко. Бавария – это все-таки Бавария в любом состоянии и в любом составе. Сейчас мюнхенцы – это угрожающая сила. Это Лига чемпионов и призовые никто не отменял. Плюс киевлянам нужно стараться цепляться за каждое очко. Перед своими болельщиками, думаю, динамовцы выложатся по максимуму. Но, как сложится, мы узнаем уже в ближайшее время", – сказал Шацких в комментарии Meta Ratings.

Напомним, поединок 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится уже сегодня, 23 ноября, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19.45.

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