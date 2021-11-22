"У всех команд, играющих в Лиге чемпионов, есть проблемы. Бавария не исключение. Аугсбург сделал все возможное, чтобы добиться положительного результата с Баварией. Образцово оборонялись всей командой, имели грамотную тактическую подготовку, бились на поле, отдали все силы. Это была нетипичная игра для Бундеслиги. Аугсбург закрылся на своей половине и не давал свободных зон. Бавария была не готова к такому, поэтому проиграла.

Состояние Забарного, Шапаренко и Сидорчука? Надеюсь, что им 2-3 дня отдыха пошли на пользу. Я поздравил их за хорошую работу в сборной. А за это время они могли вернуться головой в клубные дела и настроиться на завтрашний матч.

Играем против немцев. Эта игра стоит три миллиона. Как вы думаете, футболисты хотят победы или нет? Бавария. Лига чемпионов. Какая мотивация нужна?

Разгром Черноморца? Я сказал перед игрой своим футболистам, что там много арендованных из Динамо, и я хочу увидеть – кто кого. Кто заслуживает играть за Динамо, а кто – за Черноморец. Команда сыграла очень хорошо. Футболисты были мотивированы.

Что касается арендованных, то это выбор тренера Черноморца. Я всегда позволяю играть арендованным, даже во вред себе. Так было с Зарей в предыдущие годы, так было с Мариуполем в Донецке. Никогда не запрещал. Каждый арендованный игрок выходит на матч с двойной мотивацией.

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Нагельсманн – отличный тренер. Он доказал это работой в Бундеслиге еще в молодом возрасте, а сейчас дошел до Баварии. В Мюнхене ему еще и повезло. Одно дело тренировать Лейпциг, другое – Баварию. Суперфутболисты, суперскауты, отличная работа клуба. Бавария выигрывает титулы, Бавария приглашает лучших игроков. В таких условиях тренер может реализоваться", – сказал на пресс-конференции Мирча Луческу.

Динамо после 4 туров Лиги чемпионов идет последним в группе E с одним очком и нулем забитых мячей. Бавария со стопроцентными показателями возглавляет квартет и уже гарантировала себе место в плей-офф. Первая встреча соперников завершилась разгромом киевлян.

Динамо без вариантов проиграло Баварии в Лиге чемпионов – разгром от звезд мирового класса и микроскопический позитив