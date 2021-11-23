"Чи можуть кияни на щось розраховувати в матчі з Баварією? Можуть. Чому ні? Головне, щоб були дисципліна, виконання установки та самовіддача. Чи може Динамо зробити те, що зробив Аугсбург у Бундеслізі? Ви не порівнюйте Лігу чемпіонів та чемпіонат. Це – різні турніри. Немає такої команди, яка жодного разу у чемпіонаті не програвала. Все одно за сезон будь-який суперклуб один-два матчі програє. Так склалося у них із Аугсбургом. Це футбол. Ман Сіті та Барселона програють. Усі програють. М'яч круглий, поле квадратне.

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Мюнхенці мають великі втрати. Семеро людей – це не двоє. Хоча, зрозуміло, Баварія має пристойну лаву запасних. Їм є ким замінити будь-якого футболіста. Але якість гри, напевно, трішки відрізнятиметься. Нагельсман сказав, що Баварія намагатиметься виправитися за поразку від Аугсбурга і нікому не збирається дарувати очки. Ліга чемпіонів є Ліга чемпіонів.

Зрозуміло, що динамівцям буде тяжко. Нерозумно говорити, що буде легко. Баварія – це все-таки Баварія у будь-якому стані та у будь-якому складі. Зараз мюнхенці – це загрозлива сила. Це Ліга чемпіонів і призові ніхто не скасовував. Плюс киянам потрібно намагатися чіплятися за кожне очко. Перед своїми вболівальниками, гадаю, динамівці викладуться по максимуму. Але, як складеться, ми дізнаємось вже найближчим часом", – сказав Шацьких у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться вже сьогодні, 23 листопада, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:45.

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