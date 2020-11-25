Менхенгладбахская Боруссия принимает Шахтер в 4 туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Боруссия М – Шахтер на Футбол 24.

Боруссия М – Шахтер – видео голов и обзор матча

Шахтер пропустил достаточно быстрый гол. Кривцов сбил в своей штрафной площади Тюрама. Арбитр указал на 11-метровую отметку, а Штиндль спокойно развел мяч и Пятова по углам.

Боруссия М – Шахтер: видео гола Штиндля

Боруссия еще до перерыва удвоила преимущество. Штиндль подал с углового на ближнюю штангу, а Эльведи выиграл воздух и головой переправил мяч в сетку. Боруссия М – Шахтер: видео гола Эльведи

Боруссия М – Шахтер: онлайн-трансляция матча ЛЧ