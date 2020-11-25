Боруссия М – Шахтер – видео голов
20:33 - Читати українською
Менхенгладбахская Боруссия принимает Шахтер в 4 туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Боруссия М – Шахтер на Футбол 24.
Шахтер пропустил достаточно быстрый гол. Кривцов сбил в своей штрафной площади Тюрама. Арбитр указал на 11-метровую отметку, а Штиндль спокойно развел мяч и Пятова по углам.
Боруссия М – Шахтер: видео гола Штиндля
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