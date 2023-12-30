"Я буду с вами честным, в течение трех месяцев после этого финала я не мог спать. Я постоянно просыпался или утром, или ночью. Еще раз включал запись этого матча и просматривал его эпизоды снова и снова. И, конечно, отдельное мое внимание всегда было приковано к моменту, когда вратарь Ливерпуля совершил двойной сейв", – сказал Шевченко в комментарии This Is Anfield.

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Стоит отметить, что финал Лиги чемпионов сезона 2004/05 считается одним из лучших в истории турнира. После первого тайма Милан вел 3:0, но во второй половине встречи Ливерпуль полностью перевернул ход встречи, сравняв счет. А уже в серии послематчевых ударов мерсисайдцы одержали победу. Андрей Шевченко не забил решающий пенальти и лишил свою команду шансов на трофей. Ворота Ливерпуля в том финале защищал Ежи Дудек.

Напомним, Шевченко выступал в Милане с 1999-го по 2006-й и с 2008-го по 2009 год. В целом украинец провел за итальянский гранд 322 матча, забил 175 голов и отдал 46 результативных передач.

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