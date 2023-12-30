"Я буду з вами чесним, протягом трьох місяців після цього фіналу я не міг спати. Я постійно прокидався або вранці, або вночі. Вкотре вмикав запис цього матчу і переглядав його епізоди знову і знову. І, звісно, окрема моя увага завжди була прикута до моменту, коли воротар Ліверпуля здійснив подвійний сейв", – сказав Шевченко у коментарі This Is Anfield.

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Варто зазначити, фінал Ліги чемпіонів сезону 2004/05 вважається одним з найкращих в історії турніру. Після першого тайму Мілан вів 3:0, але у другій половині зустрічі Ліверпуль повністю перевернув хід зустрічі, зрівнявши рахунок. А вже у серії післяматчевих ударів мерсисайдці здобули перемогу. Андрій Шевченко не забив вирішальний пенальті і позбавив свою команду шансів на трофей. Ворота Ліверпуля в тому фіналі захищав Єжи Дудек.

Нагадаємо, Шевченко виступав у Мілані з 1999-го по 2006-й і з 2008-го по 2009 роки. Загалом українець провів за італійський гранд 322 матчі, забив 175 голів та віддав 46 результативних передач.

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