"Мы всегда уважаем нашего соперника, но никого не боимся. Шахтер – серьезный клуб, у него гораздо больше денег, чем у нас, но это не значит, что у нас нет шансов. Если мы сыграем так, как умеем, то я уверен, что у нас есть шанс.

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Именно ради матчей в Лиге чемпионов мы так много работали в конце прошлого сезона. Конечно, мы постараемся выиграть и выйти в групповой этап. Мы знаем, что нужно больше внимания уделить обороне во время стандартных положений, ведь много голов пропустили именно после угловых и штрафных, но в целом уровень нашего футбола уже очень хороший. Мы верим, что можем сыграть удачно с Шахтером", – цитирует ван ден Брома сайт Генка.

Заметим, первый поединок Генка и Шахтера состоится уже сегодня, 3 августа, в 21:00. Ответный матч запланирован на 10 августа.

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