27-летний нигерийский форвард пропустил встречу Лиги Жупиле против Остенде (3:4). Наставник Генка объяснил, что он просто был "не готов" к этому поединку.

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Сейчас же Онуачу попал в обойму, которая готовится к Шахтеру, но ван ден Бром избежал конкретики. "Выйдет ли он с первых минут на этот раз, вы увидите только завтра. Я не собираюсь делать оппонента мудрее", – сказал специалист.

В то же время Voetbal24 утверждает, что причиной недавних событий могли стать сомнения Пола в своем будущем. Генк подозревает, что сейчас все мысли нигерийца сконцентрированы на трансфере в другой клуб, его название не уточняется.

К слову, первый поединок Генка и Шахтера состоится уже завтра, 3 августа, в 21:00. Ответный матч запланирован на 10 августа.

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