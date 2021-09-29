"Мы не просто обеспокоены, нас раздражает эта ситуация. Мы проиграли из-за небольших нюансов, хотя команда играла хорошо. В атаке мы и не могли сыграть еще лучше, но объяснить это сложно.

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Это нам урок на будущее. Мы не заслуживали поражения. Мы создавали моменты, их хватало. Возможности были и у Йовича, который вышел на замену. Думаю, в конце концов все просто сложилось в плюс им и в минус нам. Мы потеряли три очка, и ситуация в группе становится более запутанной. Надо побеждать в следующем матче", – приводит слова Анчелотти сайт УЕФА.

Добавим, что после двух туров Шериф с 6 очками возглавляет группу D. Реал с тремя пунктами идет вторым, а Интер и Шахтер замыкают таблицу – у обеих команд по одному очку. В следующем туре "горняки" будут принимать Реал, а Шериф поедет в Милан.

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