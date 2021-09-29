"Ми не просто стурбовані, нас дратує ця ситуація. Ми програли через невеликі нюанси, хоча команда грала добре. В атаці ми і не могли зіграти ще краще, але пояснити це складно.

Сенсаційна перемога підопічних Вернидуба у відеоогляді матчу Реал – Шериф – 1:2

Це нам урок на майбутнє. Ми не заслуговували на поразку. Ми створювали моменти, їх вистачало. Можливості були і у Йовіча, який вийшов на заміну. Думаю, зрештою все просто склалося в плюс їм і в мінус нам. Ми втратили три очки, і ситуація в групі стає більш заплутаною. Треба перемагати в наступному матчі", – наводить слова Анчелотті сайт УЄФА.

Додамо, що після двох турів Шериф з 6 очками очолює групу D. Реал з трьома пунктами йде другим, а Інтер та Шахтар замикають таблицю – в обох команд по одному очку. У наступному турі "гірники" прийматимуть Реал, а Шериф поїде в Мілан.

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