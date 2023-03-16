"Должен признать, что Наполи был лучше, но хочу отметить свою команду. Мы сыграли лучше, чем дома. Я очень горжусь ребятами.

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Мы вышли в плей-офф Лиги чемпионов в дебютном сезоне. Но в 1/8 финала достался соперник, который пока что нам не по зубам.

Мне понравилось, как мы играли в четыре защитника. Мы смело шли вперед, создали несколько моментов с флангов, но у нас возникали проблемы с открываниями в свободных зонах", – цитирует Гласнера официальный сайт УЕФА.

Напомним, в двух матчах Айнтрахт пропустил от Наполи 5 сухих голов и вылетел из дальнейшего розыгрыша Лиги чемпионов.

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