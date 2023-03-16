"Нам достался соперник, который пока что не по зубам": наставник Айнтрахта нашел причину вылета от Наполи
Главный тренер "орлов" Оливер Гласнер прокомментировал разгромное поражение своей команды неаполитанцам в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:3).
"Должен признать, что Наполи был лучше, но хочу отметить свою команду. Мы сыграли лучше, чем дома. Я очень горжусь ребятами.
Фанаты Айнтрахта разгромили Неаполь – им помогали ультрас Аталанты
Мы вышли в плей-офф Лиги чемпионов в дебютном сезоне. Но в 1/8 финала достался соперник, который пока что нам не по зубам.
Мне понравилось, как мы играли в четыре защитника. Мы смело шли вперед, создали несколько моментов с флангов, но у нас возникали проблемы с открываниями в свободных зонах", – цитирует Гласнера официальный сайт УЕФА.
Напомним, в двух матчах Айнтрахт пропустил от Наполи 5 сухих голов и вылетел из дальнейшего розыгрыша Лиги чемпионов.
Наполи разбил Айнтрахт и впервые вышел в 1/4 Лиги чемпионов – Осимхен оформил исторический дубль