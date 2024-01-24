Наполі не бажає миритись із відмовою Шахтаря у трансфері Судакова та готовий здійснити ще одну спробу, повідомляє Napoli Magazine з посиланням на журналіста Rai Чіро Венерато.

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Втім, для цього треба буде постаратись – партенопейцям потрібно кваліфікуватись до Ліги чемпіонів сезону 2024/25, інакше витримати конкуренцію на підписання українця буде нереально. Завдання не з простих, адже Наполі посідає зараз лише 9 місце в Серії А, відстаючи від четвертої сходинки на 3 пункти.

Нагадаємо, у поточному сезоні Судаков провів за "гірників" 18 матчів (3 голи і 1 асист). Чинний контракт хавбека з Шахтарем розрахований до літа 2028 року, а ціна за Transfermarkt складає 18 млн євро.

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