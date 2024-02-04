"Нам пришлось принять во внимание все ограничения регламента, нашей вины здесь нет. В определенный момент надо было исключить Зелиньски. Мы прекрасно знаем, что он может дать команде, но факт остается фактом – в июле его здесь не будет. Поэтому нам нужно сосредоточиться на реальных инвестициях, а это Хамед Траоре. Мы должны решить, следует ли активировать пункт о его выкупе из Борнмута.

Наполи выбросил звездного предателя из заявки на плей-офф ЛЧ – он убегает к конкуренту и может освободить место Судакову

В этом суть инвестиций, а не стремление к победе любой ценой. Мне нужно учиться на ошибках прошлого и на тех вещах, которые не сработали.

Я читал, что некоторые говорили, мол, это была месть, но это совсем не так. Я уже говорил, Зелиньски – замечательный человек, хороший парень и игрок топ-уровня. Однако решения приняты, и поскольку с июля его не будет с нами, мы должны использовать это время, чтобы оценить все наши варианты", – цитирует Де Лаурентиса Football Italia.

Напомним, Зелиньски отказался продлевать контракт и летом перейдет в Интер свободным агентом. 29-летний поляк является одним из главных старожилов Наполи – 8 сезонов, 355 матчей и 50 голов.

Достичь величия с бандитами и пастухами: лучший бомбардир Италии сорвал рекордный трансфер, целый остров заменил семью