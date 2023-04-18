Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR анализирует форму мадридского Реала и Челси перед решающим поединком за право сыграть в полуфинале Лиги чемпионов.

Гениальное решение Тодда Боэли о возвращении Фрэнка Лэмпарда на тренерский мостик Челси дало грандиозный результат. Все три матча под его руководством лондонцы проиграли с общим счетом 1:5. И если поражение от Реала можно понять, то фиаско с Вулверхэмптоном и Брайтоном оказались бездарными. Причем в последнем поединке "пенсионеры" уступили по ударам со счетом 8:26.

Неудачи носили чётко выраженный тактический характер. Сначала команда была наказана за отказ от работающей модели 3-4-3 и переход на 4-3-3 с высокой позицией Галлахера в центре. Игра в Мадриде – отдельная история, в которой "сливочные" были лучшими во всех аспектах. Брайтон же воспользовался максимально несыгранной тройкой в опорной зоне (Энцо - Закария, над ними Галлахер), ориентированной на агрессивные выдвижения по мячу.

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Трудности в опорной зоне проявились и в первом четвертьфинале. Энцо Фернандес постоянно выдергивался, чтобы высоко накрывать соперников, однако его команда оборонялась в пассивном режиме – почти в автобусе, если говорить о втором тайме. Это создавало безумные разрывы.

Характерной особенностью гейм-менеджмента Фрэнка стали постоянные трансформации. Лэмпард часто изменяет схемы и кадровое наполнение звеньев, однако они почти не работают. Не в последнюю очередь – из-за слабых стартовых планов, но частично это объясняется и знакомством тренера с коллективом. Показателен был матч на "Сантьяго Бернабеу".

В теории, англичане привезли интересную тактическую модель, адаптировавшись под Винисиуса. В схеме 3-5-2 Джеймс опускался в пятерку защитников при обороне, персонально играя с бразильцем и не давая ему оказаться в ситуации 1-в-1. При этом латераль оставался в высокой позиции, чтобы поддерживать атаку своими рывками. Если Рис ошибался впереди, то Челси перестраивался в четверку защитников с Фофана на правом краю.

На практике Джеймс оставался в атаке (контрпродуктивно) и редко возвращался назад. Фофана сел на желтую уже на 5-й минуте, а Винисиус завершил встречу с 19 действиями в штрафной и голом. Чилвелл еще и красную карточку за фол последней надежды получил, ведь лондонцев поймали на очередном перестроении (Кукурелья стал ЦЗ в четверке и неудачно выдернулся). Опорники же просто смотрели, как Кроос запускает Родриго один на один.

В поединке с Брайтоном относительно неплохо проявил себя Мудрик, получивший персональную похвалу от Лэмпарда. Это был первый полный матч Михаила в Челсе. Словом, тренер проводит массовый просмотр и постоянно экспериментирует, что и не удивительно при такой перегруженности состава – вот только Поттер к моменту увольнения уже примерно разобрался с нюансами и начал давать результат. Теперь все началось заново.

Данные особенности важно понимать перед ответным матчем. Именно они показывают, почему у "синих" очень мало шансов на камбэк с 0:2 в ответном матче против Реала. Челси слаб в тактическом плане, причем сразу во всех аспектах. На "Сантьяго Бернабеу" удалось провести несколько острых контратак в первые 10 минут, однако и их трудно назвать тактическим успехом м скорее, это был традиционный подарок сопернику от Анчелотти.

Карло в текущем сезоне проявил себя мастером адаптаций по ходу встречи. Ближе к весне Реал открыто стал выжидать в первые 10-15 минут, изучая тактику соперника и внося нужные коррективы в свой стартовый план. Так случилось и в матче против Челси – после нескольких пропущенных контрвыпадов Вальверде переместили глубже, чтобы он читал игру и накрывал оппонентов еще на стадии зарождения атаки. Сработало.

Отсутствие Феде в атаке компенсировали более агрессивной работой Карвахаля и активными смещениями Дани в полуфланги. Это и принесло первый гол. Вообще ветеранистый фулбек провел грандиозный матч – он всегда успевал в атаке и был острым, а без мяча демонстрировал понимание, когда и как нужно действовать с оппонентом. Этого не хватает всем футболистам Челси.

Реал в первом четвертьфинале лучше адаптировался, лучше прессинговал, лучше атаковал и распоряжался кадровым потенциалом. В ответном матче лондонцы способны это исправить тактикой – на один матч даже Лэмпард может придумать что-то эффективное. Впрочем, у мадридцев еще есть преимущество в свежести состава, ведь они активно ротируют его в Ла Лиге. Там ловить уже нечего, так что "сливочные" концентрируются на ЛЧ.

Впрочем, у "пенсионеров" эта проблема частично нивелируется очень большим ростером футболистов. Так или иначе, ситуация у Челси сейчас не такая уж ужасная – счет 0:2 оставляет шансы на камбэк. Но благодаря чему он может состояться?

Во-первых – благодаря тактике. Во-вторых – благодаря фарту. Последний фактор тоже имеет значение, ведь в текущем сезоне "сливочные" слишком часто страдали от его отсутствия. Даже матч против Кадиса на выходных обнаружил сложные взаимоотношения с Фортуной – при 35-ти ударах по воротам (20 из пределов штрафной) открыть счет удалось на 72-й минуте. С другой стороны, гол прилетел из случайного лонгшота Начо.

Может быть, фактором успеха станет Мудрик? А почему бы и нет? В первом матче возникало очень много пространства, а Михаил в выходные отдал голевую передачу. Поединки с Реалом, в принципе, даются украинцу.

Так или иначе, сегодня Челси нужно чудо. В Лиге чемпионов его увидеть можно довольно часто, хотя в большинстве своем бенефециаром становится Реал. Посмотрим, как будет в этот раз.

Кадровая ситуация

Травмированные: Кулибали – Менди

Дисквалифицированные: Чилвелл (Челси)

Ориентировочные составы на матч Челси – Реал Мадрид

Челси: Куча – Джеймс, Фофана, Силва, Кукурелья – Канте, Энцо Фернандес, Ковачич – Стерлинг, Фелиш, Мудрик

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Камавинга – Модрич, Вальверде, Кроос – Родриго, Бензема, Винисиус

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Если забыть о лирике и посмотреть чисто на игру, то шансов у Челси критически мало. Даже разрывать Реал на контратаках у лондонцев не получилось – а сегодня у Мадрида нет необходимости сильно втягиваться на чужую треть. "Сливочные" при наличии преимущества в счете начинают работать прагматично.

Можно было бы попытаться включить интенсивный прессинг с первых минут. Состав Челси, если правильно его выставить, способствует такому футболу – вот только последние три матча Лэмпарда демонстрировали катастрофическое качество работы без мяча. И это было именно тактической проблемой.

К тому же Реал и сам не против, чтобы его прессинговали. Сделать это на очень высоком уровне сложно, а значит, у соперника будут открыты зоны. При игре на переходных фазах Мадрид является лучшей командой в мире – "сливочные" это понимают, поэтому часто раскрывают игру рискованными схемами. И это работает.

При этом опыт последних поединков показал, что подопечные Карло Анчелотти серьезно прокачали и свой прессинг. Высокое давление "бланкос" принесло успех не только с Челси, но и с Барселоной. В таких условиях лондонцам остается надеяться разве что на индивидуальные ошибки обороны, однако Реал сейчас и в этом аспекте очень крут.

Учитывая все вышеперечисленные факторы, мы прогнозируем достаточно ожидаемый результат. Мадридцы выиграют и на "Стэмфорде Бридж".

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