Сегодня Шальке скитается во Второй Бундеслиге, однако кажется еще совсем недавно эта команда была грозой Лиги чемпионов. Рауль, Нойер и другие были способны выдать феерию даже после того, как получали пощечину в виде одного из самых красивых голов в истории ЛЧ.

В истории Лиги чемпионов есть немало матчей, которые просто невозможно забыть. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о противостоянии Шальке и Интера, ставшем украшением сезона 2010/2011.

Когда интуиция тренера – решающий фактор: как выход 20-летнего таланта решил судьбу финала Лиги чемпионов

Встреча чемпиона и амбициозного андердога

Сезон 2010/11 миланский Интер проводил в качестве действующего победителя Лиги чемпионов. Правда, во главе команды стоял уже не сеу Жозе, ушедший покорять вершины с Реалом, а Леонардо. Миланцы без проблем преодолели стадию группового этапа и преодолели Баварию в 1/8 финала. Вероятность, что команда сможет прийти к защите титула, была достаточно высокой.

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Что касается Шальке Рангника, то команда с Нойером, Раулем, Эду, Матипом и Фарфаном вызывала немало симпатий. Удачный сплав молодости и опыта давал яркий результат, так что списывать немецких "горняков" не решались даже журналисты. Когда судьба свела их в 1/4 финала, все ждали какого-нибудь особого футбольного шоу. Футболисты услышали запрос и сделали все, чтобы воплотить его по полной.

20-я секунда матча на Джузеппе Меацца. Камбяссо делает длинный пас на Диего Милито. Нойер выходит за пределы штрафной и головой выбивает мяч вплоть до центра поля. Сфера полетела как раз на ногу Станковича, который просто феноменальным ударом отправил ее в сетку. Просто вспомните этот шедевр снова.

К чести Шальке, такая громкая пощечина уже на старте не заставила команду опустить руки. Немцы устроили безумное давление на ворота Жулио Сезара и быстро отыгрались – на 17-й минуте Матип выбрал удачную позицию и сыграл на добивании после углового.

Интер снова устремился вперед. Это'о забил из офсайда, но впоследствии старания принесли плоды. Герой-открытие предварительного розыгрыша ЛЧ Диего Милито воспользовался скидкой Камбьяссо и расстрелял Нойера. Шальке еще до перерыва ответил голом Эду – безумие на Джузеппе Меаца продолжалось. 2:2 – все ожидания по результативности матча были полностью оправданы уже в первой половине игры.

Неизвестно, что командам говорили тренеры под трибунами, но более меткие слова удалось подобрать Рангнику. Уже на старте второй 45-минутки Рауль вывел Шальке вперед. Интер ответил выпадом Это'о, но Нойер продемонстрировал чудеса реакции и вратарского мастерства. Впрочем, уже через несколько минут интрига матча была убита – Раноккья направил мяч в свои ворота после прострела - 2:4.

Интер пытался вернуться в игру, но германская защита больше не совершала ошибок. Зато ошибки на фоне лихорадки совершали хозяева. В результате Кристиан Киву получил вторую желтую карточку и покинул поле. Шальке воспользовался ситуацией по полной, дубль оформил Эду. Цифры 2:5 на табло свидетельствовали, что действующий победитель ЛЧ вряд ли сможет пробиться в финал. Так и случилось, ведь в Германии Шальке снова праздновал победу. Деян Станкович благодаря красавцу-голу стал настоящей звездой и гостем спортивных шоу, однако вряд ли одному из самых памятных моментов в истории турнира удастся омрачить боль жесткого поражения.