В финалах Лиги чемпионов произошло немало фантастических футбольных историй. Одну из них написала дортмундская Боруссия, а точнее – ее 20-летний талант.

Дортмундская Боруссия образца 1996/97 не являлась командой знаменитых звезд, однако на пути к кубку Лиги чемпионов смогла преодолеть более именитых соперников. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о ярком финальном аккорде, которым завершился тот турнир.

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Когда сила команды – не в именах

Свой турнирный путь подопечные Отмара Хитцфельда начинали в квартете с Атлетико, Стяуа и польским Видзевом. Дортмундцев мало кто рассматривал как претендента на победу в турнире, но сомнений в выходе этих ребят в плей-офф не было. Так и произошло – "шмели" без особого труда гарантировали себе выход из группы, уступив Атлетико (в составе которого тогда сиял Диего Симеоне) только в разнице забитых и пропущенных голов. Херрлих, Хайнрих, Ройтер, Ламберт, Копер, Шнайдер, Ридле – вряд ли сейчас эти имена вызывают много ярких ассоциаций, однако в то время именно они делали шум в турнире сильнейших команд Европы. Также внимание привлекал молодой Ларс Рикен, о котором совсем скоро будет говорить весь футбольный континент.

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В четвертьфинале Хитцфельду и Ко повезло – французский Осер хоть и пробился в плей-офф, был явно слабее класса. Все решилось в первом матче – с 3:1 с "шмелями" отыграться выглядело нереальным. Ответный матч Боруссия легко довела до минимальной победы и пошла дальше.

В полуфинале фаворитом выглядел Манчестер Юнайтед. Молодые Бекхэм, Сульшер, Гиггз, Скоулз, в центре – Рой Кин и король Эрик, их действиями руководит сэр Алекс – выбор симпатий был совершенно очевидным. Но судьба имела другие планы. На Вестфаленштадионе все решил гол Тречока, а на Олд Траффорд соперника шокировал тот самый герой – Ларс Рикен. Две минимальные победы и дорога на Олимпийский стадион в Мюнхене, где по пути к трофею оставался один соперник – туринский Ювентус.

Домашние стены и фарт Рикена

Туринцы с Дель Пьеро, Вьери, Перуцци, Зиданом, Дешамом и Монтеро прошли куда более трудный путь к финалу в Мюнхене. Выглядело бы справедливо, если бы удача стала на сторону "старой синьоры". Но та легла на другую чашу весов.

Старт матча выдался в пользу Юве, и Виери упустил шанс на миллион, хотя раньше подобные его удары всегда попадали в цель. Боруссия ответила сразу голом. Розыгрыш углового, навес Перуцци сыграл на выходе, повторный навес и мяч оказывается у Ридле, который с близкого расстояния расстреливает ворота – 1:0.

Пока туринцы приходили в себя, "шмели" снова получили право на угловой. На этот раз мяч с первого раза попал на голову Ридле – дубль и нокдаун соперника. Зизу чуть не сократил отставание, но мяч коварно попал в штангу. В конце тайма Вьери забил, но Шандор Пуль зафиксировал игру рукой.

Во втором тайме подопечные Липпи продолжили давление, и наконец это дало свои плоды. Бокшич классно ворвался в штрафную и прострелил на Дель Пьеро. Тот изящно и элегантно направил мяч в ворота – 2:1 и возрождение интриги. Правда, ненадолго.

Увидев, что команда физически не успевает за перемещениями соперника, Хитцфельд на 70-й минуте пускает в ход молодого Риксена. Судьбоносная замена, ведь уже через несколько секунд Ларс выбегает на свидание с Перуцци и шикарно в одно касание опрокидывает его с далекого расстояния, не идя на сближение. Трибуны Олимпийского стадиона сходят с ума, функционеры Борусии поздравляют друг друга с победой, а Риксен похоже сам не верит, что только что произошло.

Боруссия легко доиграла матч, а Ларс Риксен вписал свое имя в историю Лиги чемпионов не только как автор победного финального гола, но и как "джокер", о котором мечтал бы каждый тренер.