Сьогодні Шальке поневіряється у Другій Бундеслізі, проте, здається, ще зовсім нещодавно ця команда була грозою Ліги чемпіонів. Рауль, Нойєр та інші були здатні видати феєрію навіть після того, як отримували ляпас у вигляді одного з найкрасивіших голів в історії ЛЧ.

В історії Ліги чемпіонів є чимало матчів, які просто неможливо забути. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про протистояння Шальке та Інтера, яке стало окрасою сезону 2010/2011.

Коли інтуїція тренера – вирішальний фактор: як вихід 20-річного таланта вирішив долю фіналу Ліги чемпіонів

Зустріч чемпіона та амбітного андердога

Сезон 2010/11 міланський Інтер проводив як чинний переможець Ліги чемпіонів. Щоправда, на чолі команди стояв вже не сеу Жозе, який пішов підкорювати вершини з Реалом, а Леонардо. Міланці без проблем подолали стадію групового етапу та подолали Баварію в 1/8 фіналу. Ймовірність, що команда зможе дійти до захисту титулу, була доволі високою.

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Що стосується Шальке Ральфа Рангніка, то команда з Нойєром, Раулем, Еду, Матіпом та Фарфаном викликала чимало симпатій. Вдалий сплав молодості та досвіду давав яскравий результат, тож списувати німецьких "гірників" не наважувалися навіть журналісти. Коли доля звела їх з Інтером в 1/4 фіналу, всі очікували якогось особливого футбольного шоу. Футболісти почули запит та зробили все, щоб втілити його на повну.

20-а секунда матчу на Джузеппе Меацца. Камб'яссо робить довгий пас на Дієго Міліто. Нойєр виходить за межі карного майданчика та головою вибиває м'яч аж до центру поля. Сфера полетіла акурат на ногу Станковіча, який просто феноменальним ударом спрямував її у сітку. Просто пригадайте цей шедевр ще раз.

До честі Шальке, такий гучний ляпас вже на старті не змусив команду опустити руки. Німці влаштували шалений тиск на ворота Жуліо Сезара та швидко відігралися – на 17-й хвилині Матіп обрав вдалу позицію та зіграв на добиванні після кутового.

Інтер знову кинувся вперед. Ето'о забив з офсайда, але згодом старання дали плоди. Герой-відкриття попереднього розіграшу ЛЧ Дієго Міліто скористався скиданням Камб'яссо та розстріляв Нойєра. Шальке ще до перерви відповів голом Еду – божевілля на Джузеппе Меаца продовжувалося. 2:2 – усі очікування щодо результативності матчу були повністю виправдані вже у першій половині гри.

Невідомо, що казали командам тренери під трибунами, але більш влучні слова вдалося підібрати Рангніку. Вже на старті другої 45-хвилинки Рауль вивів Шальке вперед. Інтер відповів випадом Ето'о, але Нойєр продемонстрував дива реакції та воротарської майстерності. Втім, вже за кілька хвилин інтрига матчу була вбита – Ранокк'я скерував м'яч у власні ворота після прострілу – 2:4.

Інтер намагався повернутися у гру, але німецький захист більше не робив помилок. Зате помилки на тлі гарячковості робили господарі. В результаті Крістіан Ківу отримав другу жовту картку та покинув поле. Шальке скористався ситуацією на повну, дубль оформив Еду. Цифри 2:5 на табло свідчили, що чинний переможець ЛЧ навряд чи зможе пробитися до фіналу. Так і сталося, адже в Німеччині Шальке знову святкував перемогу. Деян Станковіч завдяки красеню-голу став справжньою зіркою та гостем спортивних шоу, проте навряд чи одному з найбільш пам'ятних моментів в історії турніру вдасться затьмарити біль жорсткої поразки.