Накануне матча Динамо в Лиге чемпионов банки с икрой в отеле были даже под подушками, – экс-арбитр ФИФА

Бывший арбитр ФИФА Итурральде Гонсалес рассказал о попытке подкупить его со стороны киевского Динамо.

"Я работал на матче в Киеве после истории арбитром Лопесом Ньето и норковыми шубами. У нас в отеле везде были банки с икрой. Я позволил взять только одну. Комната была больше моего дома, банки с икрой были даже под подушкой. Они были в холодильнике, ванной.

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Я сказал лайнсмену: "Ты видел сколько банок икры? Одну можно взять, другие, наверное все забирают". Арбитр Мануел Вега сказал: "То, что я хочу получить, они не могут мне дать, остальное я могу купить", – рассказал Итурральде Гонсалес в интервью радио Cadenaser.

Стоит отметить, что Гонсалес работал на матче Лиги чемпионов Динамо – Ньюкасл в 2002 году. К этому арбитр Ньето за взятку в виде 2 норковых шуб и 30 тысяч долларов перед матчем Лиги чемпионов Динамо – Панатинаикос в 1995 году киевский клуб был на три года отстранен от еврокубков.

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