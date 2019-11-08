Напередодні матчу Динамо в Лізі чемпіонів банки з ікрою в готелі були навіть під подушками, – екс-арбітр ФІФА

Колишній арбітр ФІФА Ітуральде Гонсалес розповів про спробу його підкупити з боку київського Динамо.

"Я працював на матчі в Києві після історії арбітром Лопесом Ньєто і норковими шубами. У нас в готелі скрізь були банки з ікрою. Я дозволив взяти тільки одну. Кімната була більшою за мій будинок, банки з ікрою були навіть під подушкою. Вони були в холодильнику, ванній.

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Я сказав лайнсмену: "Ти бачив, скільки банок ікри? Одну можна взяти, інші, напевно все забирають". Арбітр Мануел Вега сказав: "Те, що я хочу отримати, вони не можуть мені дати, інше я можу купити", – розповів Ітурральде Гонсалес в інтерв'ю радіо Cadena Ser.

Варто зазначити, що Гонсалес працював на матчі Ліги чемпіонів Динамо – Ньюкасл у 2002 році. До цього арбітр Ньєто за хабар у вигляді 2 норкових шуб і 30 тисяч доларів перед матчем Ліги чемпіонів Динамо – Панатінаїкос в 1995 році київський клуб був на три роки відсторонений від єврокубків.

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