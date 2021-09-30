"Я очень доволен. Когда вы забиваете быстрый мяч, нужно все равно пытаться сохранять высокую концентрацию. Нам удавалось это делать в течение длительного времени.

Бавария – Динамо – 5:0 – видео голов и обзор матча

Конечно, у соперника тоже были моменты, которые он не использовал. Но в целом мы действовали в защите сбалансировано и уверенно. В фазах, когда игра могла измениться, мы переключались на более высокие скорости и забивали хорошие голы. Мы хотим не только забивать, но и не пропускать. Когда играешь на ноль, все выглядит лучше", – цитирует Нагельсманна официальный сайт Баварии.

Напомним, после двух туров ЛЧ Бавария уверенно возглавляет квартет Е (6 очков), а Динамо с одним пунктом расположилось третьим. Бенфика идет второй, имея 4 зачетных балла в активе, а Барселона с нулем оказалась на дне.

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