"Я дуже задоволений. Коли ви забиваєте швидкий м'яч, потрібно все одно намагатися зберігати високу концентрацію. Нам вдавалося це робити протягом тривалого часу.

Баварія – Динамо – 5:0 – відео голів і огляд матчу

Звичайно, у суперника теж були моменти, які він не використав. Але загалом ми діяли в захисті збалансовано і впевнено. У фазах, коли гра могла змінитися, ми перемикалися на вищі швидкості і забивали хороші голи. Ми хочемо не лише забивати, але й не пропускати. Коли граєш на нуль, все виглядає краще", – цитує Нагельсманна офіційний сайт Баварії.

Нагадаємо, після двох турів ЛЧ Баварія впевнено очолює квартет Е (6 очок), а Динамо з одним пунктом розташувалось третім. Бенфіка йде другою, маючи 4 залікові бали в активі, а Барселона з нулем опинилась на дні.

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