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Нагельсманн назвал ключевой момент, который сломал РБ Лейпциг в матче против ПСЖ

10:53 - Читати українською
Нагельсманн назвал ключевой момент, который сломал РБ Лейпциг в матче против ПСЖ
Юлиан Нагельсманн / Getty Images

Главный тренер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн прокомментировал вылет в 1/2 финала Лиги чемпионов от ПСЖ (0:3).

 
Маркиньос 13’
Анхел Ди Мария 42’
Хуан Бернат 56’
13’ Маркиньос
42’ Анхел Ди Мария
56’ Хуан Бернат

"В конце концов, ПСЖ вышел в финал заслуженно. Первые 10-12 минут мы играли хорошо, но ПСЖ имеет запас класса, и в концовке лучше выглядели они. Мы должны были решить перед игрой, хотим ли атаковать с первых минут. В дебюте мы имели три -четыре хороших момента, но сделали две-три большие ошибки.

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Когда мы пропустили второй гол, вера наших игроков исчезла. В конце концов, это вопрос характера, и мы все же неплохо провели второй тайм. Мы молодая команда и постараемся выступить хорошо в следующем сезоне. Игроки могут восстановиться, и мы попробуем побороться за Бундеслигу и Кубок", – цитирует Нагельсманна Goal.

Напомним, это была лишь вторая кампания ЛЧ в истории РБ Лейпциг, и "быки" смогли добраться до полуфинала.

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Теги
Лига чемпионов РБ Лейпциг - ПСЖ Юлиан Юлиан Нагельсманн РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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