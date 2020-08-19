Нагельсманн назвал ключевой момент, который сломал РБ Лейпциг в матче против ПСЖ

"В конце концов, ПСЖ вышел в финал заслуженно. Первые 10-12 минут мы играли хорошо, но ПСЖ имеет запас класса, и в концовке лучше выглядели они. Мы должны были решить перед игрой, хотим ли атаковать с первых минут. В дебюте мы имели три -четыре хороших момента, но сделали две-три большие ошибки.

РБ Лейпциг – ПСЖ – 0:3 – видео голов и обзор матча

Когда мы пропустили второй гол, вера наших игроков исчезла. В конце концов, это вопрос характера, и мы все же неплохо провели второй тайм. Мы молодая команда и постараемся выступить хорошо в следующем сезоне. Игроки могут восстановиться, и мы попробуем побороться за Бундеслигу и Кубок", – цитирует Нагельсманна Goal.

Напомним, это была лишь вторая кампания ЛЧ в истории РБ Лейпциг, и "быки" смогли добраться до полуфинала.

ПСЖ стал финалистом ЛЧ, разгромив РБ Лейпциг: провал "быков", тактическая победа Тухеля, перформанс Неймара и Ди Марии