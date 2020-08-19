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Нагельсманн назвав ключовий момент, який зламав РБ Лейпциг у матчі проти ПСЖ

10:53 - Читать на русском
Нагельсманн назвав ключовий момент, який зламав РБ Лейпциг у матчі проти ПСЖ
Юліан Нагельсманн / Getty Images

Головний тренер РБ Лейпциг Юліан Нагельсманн прокоментував виліт у 1/2 фіналу Ліги чемпіонів від ПСЖ (0:3).

 
Маркіньйос 13’
Анхель Ді Марія 42’
Хуан Бернат 56’
13’ Маркіньйос
42’ Анхель Ді Марія
56’ Хуан Бернат

"Зрештою, ПСЖ вийшов у фінал заслужено. Перші 10-12 хвилин ми грали добре, але ПСЖ має запас класу, і в кінцівці краще виглядали вони. Ми повинні були вирішити перед грою, чи хочемо атакувати з перших хвилин. У дебюті ми мали три-чотири хороші моменти, але зробили дві-три великі помилки.

РБ Лейпциг – ПСЖ – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Коли ми пропустили другий гол, віра наших гравців зникла. Зрештою, це питання характеру, і ми все ж непогано провели другий тайм. Ми молода команда і будемо намагатися виступити добре в наступному сезоні. Гравці можуть відновитися, і ми спробуємо поборотися за Бундеслігу та Кубок", – цитує Нагельсманна Goal.

Нагадаємо, це була лише друга кампанія ЛЧ в історії РБ Лейпциг, і "бики" змогли дістатися півфіналу.

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Теги
Ліга чемпіонів РБ Лейпциг - ПСЖ Юліан Юліан Нагельсманн РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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