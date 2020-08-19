Нагельсманн назвав ключовий момент, який зламав РБ Лейпциг у матчі проти ПСЖ

"Зрештою, ПСЖ вийшов у фінал заслужено. Перші 10-12 хвилин ми грали добре, але ПСЖ має запас класу, і в кінцівці краще виглядали вони. Ми повинні були вирішити перед грою, чи хочемо атакувати з перших хвилин. У дебюті ми мали три-чотири хороші моменти, але зробили дві-три великі помилки.

РБ Лейпциг – ПСЖ – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Коли ми пропустили другий гол, віра наших гравців зникла. Зрештою, це питання характеру, і ми все ж непогано провели другий тайм. Ми молода команда і будемо намагатися виступити добре в наступному сезоні. Гравці можуть відновитися, і ми спробуємо поборотися за Бундеслігу та Кубок", – цитує Нагельсманна Goal.

Нагадаємо, це була лише друга кампанія ЛЧ в історії РБ Лейпциг, і "бики" змогли дістатися півфіналу.

ПСЖ став фіналістом ЛЧ, розгромивши РБ Лейпциг: провал "биків", тактична перемога Тухеля, перформанс Неймара та Ді Марії