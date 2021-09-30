"Мы увидели футбол двух команд, которые даже не стоит сравнивать. Разница в классе была просто колоссальной.

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Динамо играло против немцев, и в этом была самая большая проблема киевской команды. У немцев совсем другой менталитет чем, например, у мадридского Реала. Здесь всегда присутствуют дисциплина и порядок. Уже тогда, когда Нагельсманн пришел на пресс-конференцию и полностью разложил немецким журналистам Динамо, стало понятно, что у киевлян могут быть огромные проблемы.

Он выставил абсолютно топовый состав. Все сильнейшие футболисты, начиная от Нойера и заканчивая Левандовски, вышли на поле. Никакой ротации, мыслей о чемпионате Германии или желания поберечь своих футболистов не было. Бавария вышла, чтобы перед своими болельщиками сыграть с позиции силы, и именно так она и сыграла. Динамо не смогло противопоставить сопернику абсолютно ничего. Команда попала под каток Баварии Нагельсманна, где футболисты меняют позиции, где атакуют все игроки, в том числе защитники", – сказал Вацко для ТК Футбол.

Напомним, после двух матчей ЛЧ Динамо с одним зачетным баллом расположилось на третьей строчке в группе Е, опережая Барселону.

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