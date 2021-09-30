"Ми побачили футбол двох команд, які навіть не варто порівнювати. Різниця в класі була просто колосальною.

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Динамо грало проти німців, і в цьому була найбільша проблема київської команди. У німців зовсім інший менталітет ніж, наприклад, у мадридського Реала. Тут завжди присутні дисципліна і порядок. Уже тоді, коли Нагельсманн прийшов на прес-конференцію і повністю розклав німецьким журналістам Динамо, стало зрозуміло, що у киян можуть бути величезні проблеми.

Він виставив абсолютно топовий склад. Усі найсильніші футболісти, починаючи від Нойєра і закінчуючи Лєвандовскі, вийшли на поле. Ніякої ротації, думок про чемпіонат Німеччини або бажання поберегти своїх футболістів не було. Баварія вийшла, щоб перед своїми вболівальниками зіграти з позиції сили, і саме так вона і зіграла. Динамо не змогло протиставити супернику абсолютно нічого. Команда потрапила під каток Баварії Нагельсманна, де футболісти змінюють позиції, де атакують всі гравці, в тому числі захисники", – сказав Вацко для ТК Футбол.

Нагадаємо, після двох матчів ЛЧ Динамо з одним заліковим балом розташувалось на третій сходинці у групі Е, випереджаючи Барселону.

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