"Мы играли и против Бенфики, и против Динамо. Но спрогнозировать, у кого больше шансов выйти из группы тяжело. Не так легко отдать предпочтение одной из команд. Мы больше фокусируемся на себе, думаем о наших целях.

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Хотим показать качественный футбол. Бавария счастлива, ведь мы уже вышли в плей-офф ЛЧ. А кто там будет еще – будет понятно лишь в конце.

Скептики считают, что Левандовски забивает столько голов только потому, что играет в Баварии. Конечно, он играет в фантастической команде с фантастическими болельщиками. И это нормально, что в таком клубе забивать легче. В больших командах много сильных игроков, и далеко не каждый может выиграть "Золотой мяч".

Если бы Левандовски играл в Динамо, он тоже забивал бы так много мячей. Но я счастлив, что он – игрок Баварии, прекрасно играющий за нашу команду", – сказал Нагельсманн в комментарии Sportarena.

Напомним, поединок 5 тура группового этапа Лиги чемпионов состоится уже сегодня, 23 ноября, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:45.

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