"Ми грали і проти Бенфіки, і проти Динамо. Але спрогнозувати, у кого більше шансів вийти з групи важко. Не так легко віддати перевагу одній із команд. Ми більше фокусуємося на собі, думаємо про нашу мету.

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Хочемо показати якісний футбол. Баварія щаслива, адже ми вже вийшли до плей-офф ЛЧ. А хто там буде ще – буде зрозуміло лише наприкінці.

Скептики вважають, що Лєвандовскі забиває стільки голів лише тому, що грає у Баварії. Звичайно, він грає у фантастичній команді із фантастичними вболівальниками. І це нормально, що у такому клубі забивати легше. У великих командах багато сильних гравців, і далеко не кожен може виграти "Золотий м'яч".

Якби Лєвандовскі грав у Динамо, він би теж забивав так багато м'ячів. Але я щасливий, що він – гравець Баварії, який чудово грає за нашу команду", – сказав Нагельсманн у коментарі Sportarena.

Нагадаємо, поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться вже сьогодні, 23 листопада, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:45.

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