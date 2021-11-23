Украинская и немецкая команды выбрали комплекты экипировки, в которых выйдут на поле в матче 5-го тура группового этапа самого престижного еврокубка.

Уже сегодня, 23 ноября, Динамо в Киеве будет примет Баварию. Утром в день матча с участием арбитров было утверждено, в каких комплектах формы проведут встречу обе команды, сообщает официальный сайт киевлян.

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Динамо сыграет в домашней бело-голубой экипировке, а вратарь проведет матч в ярко-салатовом комплекте. Бавария будет выступать в красной форме. Голкипер Баварии сыграет в зеленом. Арбитры будут работать в синем обмундировании.

Напомним, поединок на НСК Олимпийский стартует в 19.45.

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