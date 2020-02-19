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"Надеюсь, ты чувствуешь себя хорошо, сук*н сын", – брат Кимпембе жестко наехал на Тухеля

09:35 344 Читати українською
"Надеюсь, ты чувствуешь себя хорошо, сук*н сын", – брат Кимпембе жестко наехал на Тухеля
Преснель Кимпембе / Icon Sport

Блако Китоко, брат защитника ПСЖ Преснеля Кимпембе, очевидно, не в восторге от работы Томаса Тухеля в парижском клубе.

69’ Эрлинг Холанд
77’ Эрлинг Холанд
 
Неймар 76’
69’ Эрлинг Холанд
76’ Неймар
77’ Эрлинг Холанд

Брат Кимпембе записал видео, адресованное наставнику ПСЖ Томасу Тухелю, сразу после матча против Боруссии Д, сообщает Get French Football News.

Продолжение сказки Холанда в видеообзоре матча Боруссия Д – ПСЖ

"Я надеюсь, ты чувствуешь себя хорошо, Тухель. Тра***ь твою мать, с***н сын. Шутка, брат, шутка", – сказал на видео Кимпембе. Вероятно, претензия Блако Китоко заключалась в том, что немецкий специалист выбрал необычную тактическую схему на поединок. Добавим, что его брат Преснель вышел в стартовом составе ПСЖ, и отыграл все 90 минут.

Напомним, парижане минимально уступили Боруссии Д (1:2), дублем в составе немцев отличился Эрлинг Холанд.

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Теги
Лига чемпионов ПСЖ ПСЖ Боруссия Дортмунд - ПСЖ Томас Тухель Томас Тухель Преснель Кимпембе Преснель Кимпембе
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