"Надеюсь, ты чувствуешь себя хорошо, сук*н сын", – брат Кимпембе жестко наехал на Тухеля

Блако Китоко, брат защитника ПСЖ Преснеля Кимпембе, очевидно, не в восторге от работы Томаса Тухеля в парижском клубе.

Брат Кимпембе записал видео, адресованное наставнику ПСЖ Томасу Тухелю, сразу после матча против Боруссии Д, сообщает Get French Football News.

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"Я надеюсь, ты чувствуешь себя хорошо, Тухель. Тра***ь твою мать, с***н сын. Шутка, брат, шутка", – сказал на видео Кимпембе. Вероятно, претензия Блако Китоко заключалась в том, что немецкий специалист выбрал необычную тактическую схему на поединок. Добавим, что его брат Преснель вышел в стартовом составе ПСЖ, и отыграл все 90 минут.

Напомним, парижане минимально уступили Боруссии Д (1:2), дублем в составе немцев отличился Эрлинг Холанд.

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