"Сподіваюся, ти почуваєшся добре, суч*й сину", – брат Кімпембе жорстко наїхав на Тухеля

Блако Кітоко, брат захисника ПСЖ Преснеля Кімпембе, вочевидь, не в захваті від роботи Томаса Тухеля в паризькому клубі.

Брат Кімпембе записав відео, адресоване наставнику ПСЖ Томасу Тухелю, одразу після матчу проти Борусії Д.

Продовження казки Холанда у відеоогляді матчу Борусія Д – ПСЖ

"Я сподіваюсь, ти почуваєшся добре, Тухелю. Тра***и твою матір, с***й сину. Жарт, брате, жарт", – сказав на відео Кімпембе. Ймовірно, претензія Блако Кітоко полягала в тому, що німецький фахівець обрав незвичну тактичну схему на поєдинок. Додамо, що його брат Преснель вийшов у стартовому складі ПСЖ та відіграв усі 90 хвилин.

Нагадаємо, парижани мінімально поступились Борусії Д (1:2), дублем у складі німців відзначився Ерлінг Холанд.

Борусія здобула перемогу над ПСЖ завдяки дублю Холанда – дортмундці змарнували купу шансів і пропустили гол від Неймара