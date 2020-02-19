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"Сподіваюся, ти почуваєшся добре, суч*й сину", – брат Кімпембе жорстко наїхав на Тухеля

09:35 1003 Читать на русском
"Сподіваюся, ти почуваєшся добре, суч*й сину", – брат Кімпембе жорстко наїхав на Тухеля
Преснель Кімпембе / Icon Sport

Блако Кітоко, брат захисника ПСЖ Преснеля Кімпембе, вочевидь, не в захваті від роботи Томаса Тухеля в паризькому клубі.

69’ Ерлінг Холанд
77’ Ерлінг Холанд
 
Неймар 76’
69’ Ерлінг Холанд
76’ Неймар
77’ Ерлінг Холанд

Брат Кімпембе записав відео, адресоване наставнику ПСЖ Томасу Тухелю, одразу після матчу проти Борусії Д.

Продовження казки Холанда у відеоогляді матчу Борусія Д – ПСЖ

"Я сподіваюсь, ти почуваєшся добре, Тухелю. Тра***и твою матір, с***й сину. Жарт, брате, жарт", – сказав на відео Кімпембе. Ймовірно, претензія Блако Кітоко полягала в тому, що німецький фахівець обрав незвичну тактичну схему на поєдинок. Додамо, що його брат Преснель вийшов у стартовому складі ПСЖ та відіграв усі 90 хвилин.

Нагадаємо, парижани мінімально поступились Борусії Д (1:2), дублем у складі німців відзначився Ерлінг Холанд.

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Теги
Ліга чемпіонів ПСЖ ПСЖ Борусія Дортмунд - ПСЖ Томас Тухель Томас Тухель Преснель Кімпембе Преснель Кімпембе
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