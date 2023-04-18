За день до ответного матча с Бенфикой в четвертьфинале Лиги чемпионов в стане Интера едва не случилась драка. Как информирует журналист FCInter1908.it Паскуале Гуарро, конфликт возник между Андре Онана и Марцело Брозовичем.

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Онана слишком жестко пошёл в стык в игре на удержание мяча, на что хорват ответил толчком камерунца. Сообщается, что другим игрокам Интера пришлось разнимать обоих партнёров – благодаря этому драки удалось избежать. Миротворцами стали Ромелу Лукаку и Данило Д’Амброзио.

Напомним, что ранее в этом сезоне между собой в открытый конфликт вступали Ромелу Лукаку и Николо Барелла, а также Андре Онана и Эдин Джеко.

Матч Интер – Бенфика будет сыгран в среду, 19 апреля. Первая встреча в Лиссабоне завершилась победой итальянцев со счётом 2:0.

#Inter, un’entrata poco ortodossa di #Onana su #Brozovic genera la brusca reazione del croato, che prima apostrofa verbalmente il portiere e poi lo spintona. #Lukaku e D’Ambrosio intervengono per stemperare la tensione. pic.twitter.com/DQare9S328 — Pasquale Guarro (@GuarroPas) April 18, 2023

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