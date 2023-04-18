Главный тренер Интера Симоне Индзаги защитил свою команду от критики перед ответным четвертьфиналом Лиги чемпионов с Бенфикой.

"Нам предстоит сыграть вторую половину важной игры, перед ответным матчем у нас будет преимущество. Мы знаем, что можем войти в четвёрку лучших команд Европы, и должны действовать сообща.

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Бенфика уступила нам в первом матче по голам, но не по созданным моментам. Мы прекрасно это осознаём. Наша задача – сделать игроков соперника менее опасными, сдержать их. Бенфика играет в очень интенсивный футбол. Повторюсь, она создала много моментов даже в тех матчах, в которых проиграла.

Критика в мой адрес после поражений в Серии А? Ничего страшного, я привык. Пусть лучше критикуют меня, чем игроков. Критика помогает работать больше и лучше, это часть тренерской карьеры. Я осознаю, что наше положение в чемпионате неудовлетворительное. Кризис нападающих? Порой им нужно забить только один мяч, чтобы изменить ситуацию в свою пользу для себя и всей команды".

Лидер рок-группы Oasis и болельщик Манчестер Сити Ноэл Галлахер заявил, что хотел бы увидеть Интер в финале ЛЧ, поскольку миланцы слабы. У Индзаги спросили, что он думает по этому поводу.

"Он отличный певец. Будем надеяться, его желание сбудется, ведь выход Интера в финал осчастливит всех нас", – приводит слова Индзаги FCInterNews.it.

Матч Интер – Бенфика будет сыгран в среду, 19 апреля. Первая встреча в Лиссабоне завершилась победой итальянцев со счётом 2:0.

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