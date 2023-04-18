За день до матчу-відповіді з Бенфікою у чвертьфіналі Ліги чемпіонів у таборі Інтера ледь не сталася бійка. Як інформує журналіст FCInter1908.it Паскуале Гуарро, конфлікт виник між Андре Онана і Марцело Брозовічем.

"Нехай краще критикують мене, ніж гравців": Індзагі відповів лідеру гурту Oasis перед матчем з Бенфікою

Онана занадто жорстко пішов у стик у грі на утримання м'яча, на що хорват відповів поштовхом камерунця. Повідомляється, що іншим гравцям Інтера довелося рознімати обох партнерів – завдяки цьому бійки вдалося уникнути. Миротворцями стали Ромелу Лукаку і Даніло Д'Амброзіо.

Нагадаємо, що раніше в цьому сезоні між собою у відкритий конфлікт вступали Ромелу Лукаку і Ніколо Барелла, а також Андре Онана і Едін Джеко.

Матч Інтер – Бенфіка буде зіграно в середу, 19 квітня. Перша зустріч у Лісабоні завершилася перемогою італійців із рахунком 2:0.

#Inter, un’entrata poco ortodossa di #Onana su #Brozovic genera la brusca reazione del croato, che prima apostrofa verbalmente il portiere e poi lo spintona. #Lukaku e D’Ambrosio intervengono per stemperare la tensione. pic.twitter.com/DQare9S328 — Pasquale Guarro (@GuarroPas) April 18, 2023

Інтер програв Монці і закріпив провальний день грандів Серії А – власні вихованці поховали "нерадзуррі"